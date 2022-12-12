«Крылья Советов» не смогут отказать «Локомотиву» в трансфере Ежова, Глушенкова и Пиняева

Стала известна информация по контрактам нападающих «Крыльев Советов» Романа Ежова, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, которыми интересуется «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у каждого из футболистов есть сумма отступных, при уплате которой самарский клуб не сможет удержать футболистов — у Ежова она составляет 120 миллионов рублей, у Глушенкова — 200 миллионов, а у Пиняева — 300 миллионов. Предположительно, самарский клуб отклонил предложение «Локомотива» из-за того, что московская команда предлагала меньше денег или вариант с арендой игроков.

В нынешнем сезоне 25-летний Ежов провел за «Крылья Советов» 16 матчей, забил три мяча и отметился двумя результативными передачами. 23-летний Глушенков сыграл 21 матч, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. 18-летний Пиняев провел 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Локомотив» занимает 14-е место (13 очков). Лидирует «Зенит» (42 очка).