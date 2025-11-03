«Крылья Советов» не увольняли Адиева

Как стало известно «СЭ», в «Крыльях Советов» пока не принималось решение об отставке главного тренера команды Магомеда Адиева. На данный момент он продолжает работу в самарском клубе и сохраняет поддержку губернатора. Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева. Адиев возглавил «Крылья Советов» 5 июня 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Иван Л. А зря 03.11.2025

Александр Солодовников А жалко.....((( 03.11.2025

Клизматрон Крылья не увольняли. А Федорищев уволил. Может это и к лучшему.Но основнвя проблема губер. Как его отключить от футбола вопрос. 03.11.2025

АндрейЕвгеньевич Вот и Илюха запустил слух.. А газетёнка слухов подхватила.. 03.11.2025

Andre_Saratov СЭ расторг контракт с колумнистом Ильей Казаковым. На данный момент он продолжает работать в СЭ и сохраняет поддержку главного редактора. 03.11.2025

С детства за Уралмаш! Не принималось? Так примут, все основания есть... 03.11.2025

Саша Авачев Вот блин засада, я уж подумал что мечты сбываются. 03.11.2025

rustov Значит, после выходных. Федорищев скажет: "Уволен, на...уй". 03.11.2025

Дмитрий Петров Нравится проигрывать? Когда нет результатов, тренера увольняют, а не сюсюкаются с ним. 03.11.2025

baruv Ну чего он тянет? Ведь всем видно, что не тянет. А время идет и новых метел накопилось... 03.11.2025

Андрей Курносов Лысый Хищник ещё попьет крови самарчанам, догонит ПариНН, и вот тогда, Федул с похмелюги уволит найух 03.11.2025

shpasic Крылья его не увольняли - он сам ушёл)) 03.11.2025

ёzhic8 Казаков не мог ничего сообщить, он таким языком не владеет. Он мог только спросить сам себя, и ответить "да кто знает?" 03.11.2025

АнтиматериюПродамДорого Казаков посмотрел на Алланазарова, увольняющего Станковича, почесал репу, кого бы уволить? И уволил Адиева. Но Адиев не уволился. 03.11.2025