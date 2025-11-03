«Крылья Советов» не увольняли Адиева

3 ноября, 13:20
Как стало известно «СЭ», в «Крыльях Советов» пока не принималось решение об отставке главного тренера команды Магомеда Адиева. На данный момент он продолжает работу в самарском клубе и сохраняет поддержку губернатора.
Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева.
Адиев возглавил «Крылья Советов» 5 июня 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Иван Л.
А зря
03.11.2025
Александр Солодовников
А жалко.....(((
03.11.2025
Клизматрон
Крылья не увольняли. А Федорищев уволил. Может это и к лучшему.Но основнвя проблема губер. Как его отключить от футбола вопрос.
03.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Вот и Илюха запустил слух.. А газетёнка слухов подхватила..
03.11.2025
Andre_Saratov
СЭ расторг контракт с колумнистом Ильей Казаковым. На данный момент он продолжает работать в СЭ и сохраняет поддержку главного редактора.
03.11.2025
С детства за Уралмаш!
Не принималось? Так примут, все основания есть...
03.11.2025
Саша Авачев
Вот блин засада, я уж подумал что мечты сбываются.
03.11.2025
rustov
Значит, после выходных. Федорищев скажет: "Уволен, на...уй".
03.11.2025
Дмитрий Петров
Нравится проигрывать? Когда нет результатов, тренера увольняют, а не сюсюкаются с ним.
03.11.2025
baruv
Ну чего он тянет? Ведь всем видно, что не тянет. А время идет и новых метел накопилось...
03.11.2025
Андрей Курносов
Лысый Хищник ещё попьет крови самарчанам, догонит ПариНН, и вот тогда, Федул с похмелюги уволит найух
03.11.2025
shpasic
Крылья его не увольняли - он сам ушёл))
03.11.2025
ёzhic8
Казаков не мог ничего сообщить, он таким языком не владеет. Он мог только спросить сам себя, и ответить "да кто знает?"
03.11.2025
АнтиматериюПродамДорого
Казаков посмотрел на Алланазарова, увольняющего Станковича, почесал репу, кого бы уволить? И уволил Адиева. Но Адиев не уволился.
03.11.2025
zg
А кто увольнял?!Тьфу!Недоафтаришка!
03.11.2025