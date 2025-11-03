Видео
3 ноября, 13:20

«Крылья Советов» не увольняли Адиева

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», в «Крыльях Советов» пока не принималось решение об отставке главного тренера команды Магомеда Адиева. На данный момент он продолжает работу в самарском клубе и сохраняет поддержку губернатора.

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева.

Адиев возглавил «Крылья Советов» 5 июня 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

17

  • Иван Л.

    А зря

    03.11.2025

  • Александр Солодовников

    А жалко.....(((

    03.11.2025

  • Клизматрон

    Крылья не увольняли. А Федорищев уволил. Может это и к лучшему.Но основнвя проблема губер. Как его отключить от футбола вопрос.

    03.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Вот и Илюха запустил слух.. А газетёнка слухов подхватила..

    03.11.2025

  • Andre_Saratov

    СЭ расторг контракт с колумнистом Ильей Казаковым. На данный момент он продолжает работать в СЭ и сохраняет поддержку главного редактора.

    03.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Не принималось? Так примут, все основания есть...

    03.11.2025

  • Саша Авачев

    Вот блин засада, я уж подумал что мечты сбываются.

    03.11.2025

  • rustov

    Значит, после выходных. Федорищев скажет: "Уволен, на...уй".

    03.11.2025

  • Дмитрий Петров

    Нравится проигрывать? Когда нет результатов, тренера увольняют, а не сюсюкаются с ним.

    03.11.2025

  • baruv

    Ну чего он тянет? Ведь всем видно, что не тянет. А время идет и новых метел накопилось...

    03.11.2025

  • Андрей Курносов

    Лысый Хищник ещё попьет крови самарчанам, догонит ПариНН, и вот тогда, Федул с похмелюги уволит найух

    03.11.2025

  • shpasic

    Крылья его не увольняли - он сам ушёл))

    03.11.2025

  • ёzhic8

    Казаков не мог ничего сообщить, он таким языком не владеет. Он мог только спросить сам себя, и ответить "да кто знает?"

    03.11.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Казаков посмотрел на Алланазарова, увольняющего Станковича, почесал репу, кого бы уволить? И уволил Адиева. Но Адиев не уволился.

    03.11.2025

  • zg

    А кто увольнял?!Тьфу!Недоафтаришка!

    03.11.2025

    Магомед Адиев
    ФК Крылья Советов (Самара)
