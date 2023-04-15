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Сегодня, 16:56

«Крылья Советов» не выплачивали зарплату Барачу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Когда возникли трудности с получением денег от «Остенде» за аренду Матео Барача, «Крылья Советов» задержали свою часть зарплаты защитника, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Крылья Советов» не выплачивали свою часть зарплаты футболисту, когда «Остенде» не перевел обещанную сумму.

Ранее сообщалось, что «Остенде» не перевел «Крыльям Советов» платеж за аренду 28-летнего защитника Матео Барача. Футболист зимой перешел в бельгийский клуб, была достигнута договоренность о том, что зарплатные обязательства клубы распределят между собой.

Матео Барач успел провести шесть матчей в составе «Остенде». Последние игры он пропустил из-за мышечной травмы. По окончании сезона он должен будет вернуться в «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-ne-vy-plachivali-zarplatu-barachu/
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