«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: все голы матча РПЛ

30 октября, в воскресенье, «Крылья Советов» в Самаре одержали победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ. В Сети появились видео голов встречи, которая прошла на «Самаре Арене».

32-я минута: гол Тимура Сулейманова

90+2-я минута: автогол Кирилла Гоцука

90+10-я минута: гол Гленна Бейла