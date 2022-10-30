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30 октября, в воскресенье, «Крылья Советов» в Самаре одержали победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ. В Сети появились видео голов встречи, которая прошла на «Самаре Арене».
32-я минута: гол Тимура Сулейманова
90+2-я минута: автогол Кирилла Гоцука
90+10-я минута: гол Гленна Бейла
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования