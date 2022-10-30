Сегодня, 14:33
«Крылья Советов» принимают «Нижний Новгород» в матче 15-го тура РПЛ.
Нападающий гостей Тимур Сулейманов открыл счет в матче, реализовав пенальти на 32-й минуте. Защитник самарского клуба Барач сыграл рукой в штрафной площади, за что и был назначен 11-метровый.
Этот гол стал шестым для Сулейманова в текущем сезоне РПЛ.
Счет 1:0 в пользу нижегородцев.
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Основные источники исследования