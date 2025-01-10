«Крылья Советов»: новый председатель совета директоров будет избран в ближайшее время

Состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», во время которого был утвержден новый состав совета директоров. «СЭ» сообщил об этом ранее в пятницу.

В новый состав совета директоров самарцев вошли: Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов, Дмитрий Яковлев.

В ближайшее время состоится заседание совета в новом составе, на котором будет избран новый председатель совета директоров клуба. По данным СМИ, им станет Яковлев.