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Сегодня, 15:20

«Крылья Советов»: новый председатель совета директоров будет избран в ближайшее время

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Состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», во время которого был утвержден новый состав совета директоров. «СЭ» сообщил об этом ранее в пятницу.

В новый состав совета директоров самарцев вошли: Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов, Дмитрий Яковлев.

В ближайшее время состоится заседание совета в новом составе, на котором будет избран новый председатель совета директоров клуба. По данным СМИ, им станет Яковлев.

Источник: ФК Крылья Советов
ФК Крылья Советов (Самара)
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