«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:2).

Самарский клуб попросил рассмотреть назначенный пенальти в свои ворота на 34-й минуте встречи, неназанченные пенальти в ворота нижегородцев на 42-й и 58-й минутах встречи, а также эпизоды с непоказом второй желтой карточки защитнику Виктору Александрову на 70-й и 77-й минуте встречи, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В матче против «Пари НН» главный арбитр Роман Галимов, по мнению представителей самарского клуба и многих экспертов, допустил ряд результативных ошибок в пользу нижегородцев. В понедельник, 24 апреля гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ.