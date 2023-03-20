«Крылья Советов» обратятся в ЭСК по поводу эпизода с падением полузащитника Коваленко в штрафной «Ахмата»

«Крылья Советов» обратятся в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по поводу эпизода, произошедшего на 96-й минуте матча 20-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1). Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, самарский клуб попросит разобрать действия арбитров в эпизоде с падением полузащитника Александра Коваленко в штрафной «Ахмата». В концовке встречи он оказался на газоне после контакта с защитником грозненской команды Милошом Шатаром.

Судья-дебютант Рафаэль Шафеев не назначил пенальти, а видеоассистенты Павел Шадыханов и Николай Богач провели проверку и не пригласили главного арбитра к монитору.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» идет шестым (32 очка).