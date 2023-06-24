«Крылья Советов» объявили состав на сбор в Самаре

«Крылья Советов» объявили состав клуба в рамках сбора в Самаре.

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов;

Защитники: Гленн Бейл, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Констанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Георгий Зотов;

Полузащитники: Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Дмитрий Иванисеня, Данил Липовой, Владимир Хубулов, Никита Салтыков;

Нападающие: Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов.

«Крылья» проведут в ходе сбора 4 товарищеских матча. Два пройдут в Самаре — 1 июля с «Соколом» и 14 июля с «Уралом».

Оставшиеся игры пройдут в Москве 7 июля против «Нефтехимика» и 11 июля в Казани против «Рубина».