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«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

Мария Гусева
«Крылья Советов» — «Оренбург».
Фото ФК «Оренбург»
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«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча прошла в Самаре.

Счет на 7-й минуте встречи открыл нападающий самарского клуба Дмитрий Цыпченко, для которого этот гол стал первым в РПЛ.

На 30-й минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев сравнял счет и установил окончательный счет встречи.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Оренбург» располагается на 7-й строчке — 32 очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют против «Сочи» 9 апреля. «Оренбург» встретится с «Ростовом» на день позже.

В другом матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки» — 6:0.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Оренбург

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:6
Краснодар

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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