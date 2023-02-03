«Крылья Советов» за 5 минут отыгрались с 0:3 против «Оренбурга», Сычевой провел на поле больше часа

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче — 3:3. К середине второго тайма «Оренбург» вел со счетом 3:0. Забивали — Владимир Обухов, Данил Капустянский и Владимир Полуяхтов. «Крылья» отыгрались в течение 5 минут. Голы забивали — Дмитрий Цыпченко, Никита Салтыков и Амар Рахманович. Новичок «Крыльев» Владимир Писарский (Сычевой) вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте. Товарищеский матч «Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 3:3 (0:2) Голы: Обухов, 16 (0:1). Капустянский, 37 (0:2). Полуяхтов, 65 (0:3). Цыпченко, 72 (1:3). Салтыков, 76 (2:3). Рахманович, 77 (3:3). «Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Евгеньев (Зотов, 63), Горшков (Гапонов, 63), Бейл, Костанца (Бабкин, 63), Рахманович, Чиркович, Гарре (Соколов, 63), Сычевой (Салтыков, 63), Коваленко (Цыпченко, 63). «Оренбург»: Ходанович, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Капустянский, Аюпов, Эктов, Ковалев, Титков, Вера, Обухов.