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Сегодня, 12:00

«Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» в чемпионате России 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» в рамках 26-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 апреля. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург

По итогам 25-ти туров РПЛ команда Игоря Осинькина набрала 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Оренбурга с 17 баллами идет на 15-й строчке чемпионата.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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