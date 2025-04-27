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Сегодня, 15:55

Голы Сергеева и Цыпченко принесли «Крыльям Советов» победу над «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» дома победили «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России — 2:0. Игра прошла на стадионе «Самара Арена».

Счет в матче на 84-й минуте открыл форвард Иван Сергеев, который реализовал пенальти. Главный арбитр Алексей Сухой назначил 11-метровый удар из-за того, что мяч на линии штрафной попал в руку Брайану Мансилье.

На 87-й минуте нападающий Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество «Крыльев». Цыпченко забил в чемпионате России впервые с 21 мая 2023 года.

«Крылья Советов» набрали 30 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на 15-й строчке с 17 баллами.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Оренбург
Источник: Таблица РПЛ
68
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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