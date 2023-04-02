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«Крылья Советов» — «Оренбург»: Писарский начнет игру на скамейке запасных

Виктория Кравченко
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Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург».

Отметим, форвард самарского клуба Владимир Писарский начнет игру на скамейке запасных из-за небольшого повреждения.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Рахманович, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Рассказов, Зотов, Коваленко, Бабкин, Иванисеня, Чиркович, Зуев, Хлусов, Писарский.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Перес, Стаматов, Эктов, Вера, Флорентин, Башич, Мансилья, Ковалев, Воробьев.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулев, Оганесян, Обухов, Гойкович, Акоста, Печенин, Капустянский, Титков, Марин.

Матч «Крылья Советов» — «Оренбург» состоится в Самаре и начнется в 14.00 мск.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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