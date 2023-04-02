Сегодня, 12:58
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург».
Отметим, форвард самарского клуба Владимир Писарский начнет игру на скамейке запасных из-за небольшого повреждения.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Рахманович, Цыпченко.
Запасные: Фролов, Овсянников, Рассказов, Зотов, Коваленко, Бабкин, Иванисеня, Чиркович, Зуев, Хлусов, Писарский.
«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Перес, Стаматов, Эктов, Вера, Флорентин, Башич, Мансилья, Ковалев, Воробьев.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулев, Оганесян, Обухов, Гойкович, Акоста, Печенин, Капустянский, Титков, Марин.
Матч «Крылья Советов» — «Оренбург» состоится в Самаре и начнется в 14.00 мск.