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Судейство

Сегодня, 17:02

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья добавил четыре минуты, а дал сыграть три

Александр Бобров
Шеф-редактор
1/2
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Арбитр матча 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Оренбург» (1:1) Сергей Иванов добавил к основному времени второго тайма четыре минуты, но дал командам сыграть всего три.

В конце игры гости провели две замены, на что ушло примерно 40 секунд. А затем их же игрок Дмитрий Воробьев нарушил правила, заработал желтую карточку и «украл» вместе с судьей еще 20 секунд.

Иванов эту потерянную минуту не учел и дал финальный свисток, едва завершилась четвертая добавленная минута.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Оренбург

2
0
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