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Сегодня, 14:00

«Крылья Советов» — «Оренбург»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Крылья Советов» и «Оренбург» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» и «Оренбург» встретятся в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Оренбург» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Перед стартом игрового дня «Крылья Советов» с 27 очками находятся на 11-м месте в чемпионате России. «Оренбург» с 17 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 2:2.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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