«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграют в матче 30-го тура чемпионата России по футболу 25 мая в Самаре. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 40 очков после 29 туров и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем идет на 14-й строчке с 29 баллами.

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«Пари НН» может вылететь напрямую из РПЛ, если клуб проиграет «Крыльям», а «Балтика» победит «Локомотив» в параллельном матче. В данном случае результат встречи «Факела» с «Ахматом» не имеет значения: при любом раскладе «Пари НН» финиширует 15-м, так как по личным встречам его обходят и балтийцы, и воронежцы.

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