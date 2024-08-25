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Сегодня, 13:45

«Крылья Советов» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция матча «Крылья Советов» — «Пари НН» начнется в 14:50 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ФК «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» сыграют с «Пари НН» в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Пари НН

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

«Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу РПЛ, команда набрала три очка в первых пяти турах. «Пари НН» находится на девятом месте с шестью баллами.

В первом круге чемпионата России сезона-2023/24 «Пари НН» обыграл «Крылья» со счетом 2:0, а во втором круге была зафиксирована ничья (1:1). По итогам сезона самарцы заняли девятое место в РПЛ, а нижегородцы — 13-е.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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