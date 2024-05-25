«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграют в Самаре в матче 30-го тура РПЛ 25 мая. Их встреча пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» можно будет на телеканале «Матч Игра». Прямой эфир начнется в 16.20 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния последнего тура сезона 2023 / 2024 в РПЛ можно в матч-центре «СЭ».

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru пройдет онлайн-перекличка всех игр 30-го тура чемпионата России. Начало — в 15.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матчей РПЛ в субботу.

«Крылья Советов» с Игорем Осинькиным набрали 40 очков и идут на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Пари НН» с Сашей Иличем находится на 14-м месте с 29 баллами.

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