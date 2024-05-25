Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

«Крылья Советов» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья» примут «Пари НН» в заключительном туре РПЛ 25 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл.
Гленн Бейл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграют в Самаре в матче 30-го тура РПЛ 25 мая. Их встреча пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» можно будет на телеканале «Матч Игра». Прямой эфир начнется в 16.20 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния последнего тура сезона 2023 / 2024 в РПЛ можно в матч-центре «СЭ».

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru пройдет онлайн-перекличка всех игр 30-го тура чемпионата России. Начало — в 15.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матчей РПЛ в субботу.

«Крылья Советов» с Игорем Осинькиным набрали 40 очков и идут на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Пари НН» с Сашей Иличем находится на 14-м месте с 29 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Рубин» и «Сочи» объявили стартовые составы на заключительный матч сезона РПЛ
«Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
«Крылья «Советов» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
«Краснодар» — «Динамо»: кто заберет золото и обгонит «Зенит»? Онлайн-трансляция решающего матча РПЛ
ЦСКА — «Урал»: Акинфеев, Мусаев и Давила выйдут в стартовом составе
«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Краснодар» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Балтика» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ