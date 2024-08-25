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Сегодня, 13:59

«Крылья Советов» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы

Руслан Минаев
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«Крылья Советов» и «Пари НН» объявили стартовые составы перед матчем 6-го тура РПЛ. Игра начнется в 15.00 мск

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Печенин, Якуба, Витюгов, Иванисеня, Олейников, Бабаев, Гарре, Дмитриев, Попов.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Стаматов, Эктов, Гоцук, Магкеев, Ермаков, Веснер, Калинский,Зе Турбо, Боселли.

Запасные: Лукьянов, Кукушкин, Ведерников, Карапузов, Трошечкин, Калайда, Кутателадзе, Мухин, Царукян, Боженов, Глущенков, Ожегович.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Пари НН

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
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