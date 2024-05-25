«Крылья Советов» — «Пари НН»: у Сухого были основания назначить пенальти

На 27-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Пари НН» (1:1) у судьи Алексея Сухого были основания квалифицировать действия Дмитрия Тихого как фол и наказать его 11-метровым ударом. Нижегородец в борьбе с Никитой Салтыковым ударил самарца рукой.

Эпизод матча «Крылья Советов» — «Пари НН». Фото Скриншот трансляции

Эпизод матча «Крылья Советов» — «Пари НН». Фото Скриншот трансляции

Секундами ранее в штрафной площади было и другое единоборство, но в обоих случаях арбитр не фиксировал нарушение правил и продолжал игру. Возможно, в случае с Тихим он счел контакт руки с головой незначительным.