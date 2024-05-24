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Сегодня, 15:30

«Крылья Советов» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 25 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Крылья Советов» встретятся с «Пари НН» в рамках 30-го тура РПЛ в субботу, 25 мая. Матч состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало всех матчей последнего тура — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире бесплатно смотреть встречу можно в перекличке 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko запланирована мультитрансляция матчей игрового дня.

Команда Игоря Осинькина набрала 40 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. Нижегородский клуб с 29-ю баллами занимает 14-ю строчку премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
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