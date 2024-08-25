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Сегодня, 07:00

«Крылья Советов» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» примут «Пари НН» в 6-м туре РПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» примут «Пари НН» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в воскресенье, 25 августа. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Пари НН» доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Игру чемпионата России в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Время начала прямой трансляции — в 14:50 мск.

Видеотрансляция матча РПЛ также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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