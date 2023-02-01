«Крылья Советов» перевели «Оренбургу» деньги за трансфер Писарского

«Крылья Советов» перевели «Оренбургу» деньги за переход нападающего Владимира Писарского (Сычевого).

«Деньги [за трансфер Писарского] поступили», — приводит ТАСС слова президента оренбургского клуба Василия Еремякина.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,35 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний нападающий забил 14 голов в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.