«Крылья Советов» перевели «Оренбургу» деньги за трансфер Писарского

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«Крылья Советов» перевели «Оренбургу» деньги за переход нападающего Владимира Писарского (Сычевого).
«Деньги [за трансфер Писарского] поступили», — приводит ТАСС слова президента оренбургского клуба Василия Еремякина.
Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,35 миллиона евро.
В текущем сезоне 26-летний нападающий забил 14 голов в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.
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