«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

Сегодня, 13:04
«Крылья Советов» переиграли «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче — 3:0.
В составе самарской команды отличились нападающий Дмитрий Цыпченко, полузащитник Владимир Хубулов и защитник Илья Гапонов.
Свою дебютный матч за клуб из Самары провел защитник Николай Рассказов и отдал результативную передачу.
«Крылья» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.
Товарищеские матчи. Клубы
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:3 (0:2)
Голы: Цыпченко, 3 (0:1). Хубулов, 5 — с пенальти (0:2). Гапонов, 85 (0:3).
«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 62), Зотов (Солдатенков, 62), Рассказов (Гапонов, 62), Евгеньев (Горшков, 62), Барач (Костанца, 62), Витюгов (Ежов, 62), Хубулов (Рахманович, 62), Бабкин (Шитов, 62), Салтыков (Коваленко, 62), Чиркович (Григорьев, 46), Цыпченко (Тоцкий, 62).
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