«Крылья Советов» поддержали идею проведения турнира между российскими и белорусскими командами

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука организовать турнир между российскими и белорусскими клубами.

«Нашему клубу однозначно интересна эта история. Только нужно понимать сроки и локацию. Но мы точно хотели бы принять участие в таком турнире. В целом идея очень хорошая, мы ее поддержим», — сказал Корниленко «СЭ».

На счету Корниленко 78 матчей и 17 голов за сборную Белоруссии в качестве игрока.

Ранее, 18 октября, министр спорта Белоруссии Ковальчук в разговоре с «СЭ» предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами.

Дарик Агаларов