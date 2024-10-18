«Крылья Советов» поддержали идею проведения турнира между российскими и белорусскими командами

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука организовать турнир между российскими и белорусскими клубами.
«Нашему клубу однозначно интересна эта история. Только нужно понимать сроки и локацию. Но мы точно хотели бы принять участие в таком турнире. В целом идея очень хорошая, мы ее поддержим», — сказал Корниленко «СЭ».
На счету Корниленко 78 матчей и 17 голов за сборную Белоруссии в качестве игрока.
Ранее, 18 октября, министр спорта Белоруссии Ковальчук в разговоре с «СЭ» предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами.
Дарик Агаларов