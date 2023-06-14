«Крылья Советов» пока не выкупили Бабкина у «Локомотива», трансфер полузащитника может не состояться

Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин может не перейти в «Крылья Советов» на постоянной основе, сообщает «РБ Спорт».

Футболист провел сезон-2022/23 в самарском клубе на правах аренды. Ранее появилась информация о том, что «Крылья Советов» планируют активировать опцию выкупа полузащитника у московской команды.

По информации источника, до 10 июня, согласно арендному договору, «Крылья» должны были уведомить «Локомотив» об активации опции выкупа футболиста за 35 миллионов рублей. Официальное сообщение было отправлено 9 июня. Однако эта формальность пока не обзывает самого Бабкина подписывать соглашение. Стороны еще не договорились о трансфере, поэтому переход футболиста в самарскую команду на постоянной основе под вопросом. Отмечается, что окончательное решение будет за игроком.

Бабкин играл за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. В «Крыльях» он провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.