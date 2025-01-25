«РБ Спорт»: «Крылья Советов» получат от ЦСКА компенсацию за разрыв аренды Мендеса

«Крылья Советов» и ЦСКА договорились расторгнуть аренду полузащитника Виктора Мендеса. Как утверждает «РБ Спорт», клубы объявят об этом в понедельник.

За досрочный разрыв арендного договора самарцы получат определенную компенсацию, либо денежную, либо возможность взять другого игрока армейцев в аренду.

25-летний чилиец, принадлежащий ЦСКА и игравший в аренде в «Крыльях», после зимнего отпуска не приехал на сборы самарской команды в Турцию. Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. В сентябре 2024-го он был арендован «Крыльями Советов», в составе которых сыграл 13 матчей и отметился одной результативной передачей.