Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:49

«Крылья Советов» продлили контракты с Бобром, Игнатенко и Максимовым

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Крылья Советов» продлили контракты с тремя молодыми игроками, сообщается на официальном сайте клуба.

Новые соглашения с нападающим Владимиром Игнатенко и полузащитником Иваном Бобром рассчитаны до мая 2027 года, контракт с полузащитником Николаем Максимовым — до мая 2028-го.

Также сообщается, что на совете директоров «Крыльев» была принята обновленная программа развития молодых футболистов, где особое внимание будет уделяться самарским воспитанникам и игрокам в системе клуба.

В минувшем сезоне футболисты выступали за «Крылья Советов-2». Команда принимала участие во Второй лиге Б, заняв шестое место.

ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Сегодня
Вчера
Неделя