«Крылья Советов» продлили контракты с Бобром, Игнатенко и Максимовым

«Крылья Советов» продлили контракты с тремя молодыми игроками, сообщается на официальном сайте клуба.

Новые соглашения с нападающим Владимиром Игнатенко и полузащитником Иваном Бобром рассчитаны до мая 2027 года, контракт с полузащитником Николаем Максимовым — до мая 2028-го.

Также сообщается, что на совете директоров «Крыльев» была принята обновленная программа развития молодых футболистов, где особое внимание будет уделяться самарским воспитанникам и игрокам в системе клуба.

В минувшем сезоне футболисты выступали за «Крылья Советов-2». Команда принимала участие во Второй лиге Б, заняв шестое место.