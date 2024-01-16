«Крылья Советов» проведут первый контрольный матч на сборах в Турции против «Гостивара»

«Крылья Советов» сыграют против «Гостивара» из Северной Македонии в рамках первого учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Игра пройдет 24 января и начнется в 18.00 по московскому времени.

Отмечается, что организаторы сбора поменяли спарринг-партнера. Изначально планировалось, что «Крылья» 24-го числа проведут матч против белградского «Вождоваца». Всего самарская команда должна провести две контрольные встречи на первом сборе в Турции, который продлится до 26 января.

После 18 туров самарцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.