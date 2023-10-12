«Крылья Советов» в оставшихся играх октября дважды сыграют на выезде с «Зенитом»: один матч в чемпионате России, второй — в Кубке страны. Также запланирована домашняя игра с «Оренбургом» в рамках премьер-лиги.

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Крылья Советов»: расписание матчей команды в октябре

22 октября. 16.30. «Зенит» — «Крылья Советов» (премьер-лига)

28 октября. 16.30. «Крылья Советов» — «Оренбург» (премьер-лига)

31 октября. 19.30. «Зенит» — «Крылья Советов» (Кубок России)

По итогам 11-ти туров команда Игоря Осинькина занимает второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). В активе самарцев — 21 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть баллов.

«Крылья Советов»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте