Сегодня, 22:00
«Крылья Советов» начнут сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против «Зенита». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр ростовской команды.
«Крылья Советов»: расписание матчей на лето 2024
17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — Премьер-Лига, 1-й тур
18:00. «Крылья Советов» — «Ростов» — Премьер-Лига, 2-й тур
19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» — Кубок России, 1-й тур
20:00. «Спартак» — «Крылья Советов» — Премьер-Лига, 3-й тур
17:30. «Крылья Советов» — «Факел» — Премьер-Лига, 4-й тур
19:30. «Крылья Советов» — «Спартак «— Кубок России, 2-й тур
17:00. «Динамо» — «Крылья Советов» — Премьер-Лига, 5-й тур
18:00. «Крылья Советов» — «Пари НН» — Премьер-Лига, 6-й тур
19:30. «Динамо» — «Крылья Советов» — Кубок России, 3-й тур
В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 9-е место в чемпионате России.
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