«Крылья Советов»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

Сегодня, 12:00
«Крылья Советов» начнут сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против «Зенита». Матч состоится 20 июля в 17.30 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игр самарской команды.
17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — РПЛ
18:00. «Крылья Советов» — «Ростов» — РПЛ
19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» — Кубок России
20:00. «Спартак» — «Крылья Советов» — РПЛ
17:30. «Крылья Советов» — «Факел» — РПЛ
19:30. «Крылья Советов» — «Спартак» — Кубок России
17:00. «Динамо» — «Крылья Советов» — РПЛ
18:00. «Крылья Советов» — «Пари НН» — РПЛ
19:30. «Динамо» — «Крылья Советов» — Кубок России, 3-й тур
Полностью календарь «Крыльев Советов» в чемпионате России и Кубке страны в сезоне-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
Команда из Самары в прошлом сезоне заняла 9-е место в турнирной таблице в чемпионате России.