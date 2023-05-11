«Крылья Советов» рассмотрят заявление гендиректора клуба Андреева об отставке 16 мая

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Заявление генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева об отставке будет рассмотрено 16 мая, сообщает ТАСС.
«Заявление Вадима Андреева об отставке с поста генерального директора «Крыльев Советов» будет рассмотрено на заседании совета директоров, которое состоится 16 мая», — приводит ТАСС слова пресс-службы самарского клуба.
23 апреля «Крылья Советов» на выезде проиграли «Пари НН» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ. На следующий день после поражения Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ. Позднее экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочными три решения главного арбитра встречи Романа Галимова.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 26 матчах.