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Судейство

26 июля, 23:23

«Крылья Советов» — «Ростов»: гол гостей засчитан ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Крылья Советов» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
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На 62-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3) судья Евгений Кукуляк не зафиксировал нарушение правил со стороны Роналдо, после чего началась голевая атака гостей и Егор Голенков удвоил счет.

Судья не увидел в деталях или неверно оценил действия ростовчанина, который ударил правой рукой соперника — Сергея Бабкина. Следовало зафиксировать фол и назначить штрафной удар. Вместо этого Кукуляк продолжил игру. Видеоарбитр (ВАР) Кирилл Левников в действия рефери не вмешался.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Во время трансляции этот эпизод был показан плохо. Но примерно через два с половиной часа появилось намного больше ракурсов, позволявших лучше увидеть, что сделал Роналдо.

Фото Скриншот трансляции

Есть сомнения в правильности вынесения Кукуляком второго предупреждения Роману Евгеньеву за срыв перспективной атаки на 87-й минуте. Сама контакт руки с мячом в той ситуации не должен был наказываться желтой карточкой. Судья решил, что своими действиями самарец сорвал перспективную атаку. Так ли это, сказать сложно — нет уверенности, находился ли игрок «Ростова», которому шла передача, в положении «вне игры».

Андрей Лангович (&laquo;Ростов&raquo;) и&nbsp;Бенхамин Гарре (&laquo;Крылья Советов&raquo;). «Ростов» в порядке на старте сезона. У «Крыльев» — семь пропущенных за два матча
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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