Крылья Советов

Сегодня, 14:22
Полузащитник «Крыльев Советов» Джимми Марин увеличил преимущество своей команды в матче 16-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:0.
Хавбек отличился дальним ударом на 55-й минуте встречи.
Гол в ворота «Ростова» стал для Марина первым в чемпионате России-2025/26.
Vladimir Danin
Аукцион. Стук молотка. Игра продана.
23.11.2025
1 2 3
Карпин забрал из Ростова в ДМ игроков и бросил их. Два клуба "плывут" от "лучшего" тренера РФ. Сборную ждет такая же учесть. Не верю в этого "кузнечика".
23.11.2025