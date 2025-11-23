«Крылья Советов» — «Ростов»: Марин удвоил преимущество самарцев

Гол в ворота «Ростова» стал для Марина первым в чемпионате России-2025/26.

Карпин забрал из Ростова в ДМ игроков и бросил их. Два клуба "плывут" от "лучшего" тренера РФ. Сборную ждет такая же учесть. Не верю в этого "кузнечика".

