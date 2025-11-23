«Крылья Советов» обыграли «Ростов» и прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ

Сегодня, 15:00
«Крылья Советов» дома обыграли «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.
У хозяев отличились Иван Олейников и Джимми Марин.
«Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Самарцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице с 17 очками. «Ростов» идет на девятой строчке с 18 очками.
В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Ростов» примет на своем поле «Локомотив».
Filin63
Надеюсь что не последний раз в этом году!
23.11.2025
Filin63
Особенно если учесть игру первого круга! Вот если бы сегодня выиграл Ростов, то бы ещё понял что они договорились обменяться победами в гостях, а так ты друг не прав.
23.11.2025
JustТИХОНОВ
Взаимно, Fil! Порадовали, чертяги!
23.11.2025
Filin63
Just Тихонов, привет! С победой!
23.11.2025
Filin63
Отличный результат при средненькой игре! Но самое важное это счёт на табло. Всех с победой!
23.11.2025
Топотун
Дома надо дагов выносить !
23.11.2025
Топотун
Ростов очень хочет в стыки!
23.11.2025
blue-white!
Вот Валера, вот красавчик. В случае поражения от Махачкалы мы уже в зоне стыков. Это же какой нужно иметь талант, чтобы умудриться развалить команду за 4 месяца?! А самарцев с победой!
23.11.2025
Деметрио
Аргументы?
23.11.2025
КРЫЛЬЯ с долгожданной победой
23.11.2025
JustТИХОНОВ
Привет, Lars! Любое мнение уважаю, если оно не подразумевает оскорбление!:thumbsup:
23.11.2025
Rastan
Наконец, "Крылья" начали обретать себя, выходя из опасной зоны! В заявке на матч появился Хубулов, который несомненно усилит команду.
23.11.2025
Lars Berger
Прости, но лично я увидел откровенный договорняк. Извини, но это - мое личное мнение.
23.11.2025
Lars Berger
Считаю этот матч договорным. Посмотрите, как забивались мячи... И как "Ростов" - "атаковал"... Без ударов в створ ворот. Что скажете, губернатор Самарской области Лука Федорищев? Готовы организовать проверку по этому матчу?!
23.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
2 клуба из Самарской области , в Премьер лиге - это перебор
23.11.2025
Врн36
Крылья с победой. Со скрипом, но отделяются от зоны вылета. Второй тайм не смотрел, переключился, на родной Факел
23.11.2025
Skorz.
Ну...если Ростов действовал по пословице -сам погибай , а товарища /Крылья/ выручай , то это одно . Ежели команда , уехала на Новый Год, это другое . Судя по второму мячу , все сидели в зрительном зале и думали , что же дальше ?) Крылья ,свое дело сделали , с чем их и поздравляю !
23.11.2025
Деметрио
В этом туре земляки меня порадовали!
23.11.2025
JustТИХОНОВ
Никак не ожидал, что в этом чемпионате дважды обыграем Ростов, да ещё и 6:1. Призываю Матч ТВ, перед каждой игрой Крыльев, брать интервью у г-жи Песьяковой! Всех неравнодушных с победой!
23.11.2025
oleg.bob
Поздравления КС и лично Магомеду!!!
23.11.2025
инок
Крылья Советов с долгожданной победой! Они сегодня молодцы.
23.11.2025
КирпичИнвест
Во всём виноват Альба Ему тоже пора отказаться от совмещения работы в клубе и в сборной )
23.11.2025
bvp
Джими-джими ача-ача..
23.11.2025
SuperDennis
Крылья молодцы! Отсиделись в защите всю игру и наказали Ростов за грубейшие ляпы в обороне! Всего два удара, оба в створ, оба - голы! Стопроцентный результат! Ростову надо гнать Чистякова, это просто катастрофа, а не защитник. Когда-то был неплох, но переход в Зенит и постоянное сидение там на лавке сослужили ему дурную службу, он разучился играть.
23.11.2025
КирпичИнвест
Как-то безвольно сыграл Ростов. С кучей брака и ошибок. Даже не блистающие Крылья обыграли их без особого напряга. Самару с победой!
23.11.2025
Derbist
Обошли Ахмат!
23.11.2025
Питерский пёс
С победой волжане
23.11.2025
Дмитрий Ушкачев
КС правильно начали второй круг, молодцы.
23.11.2025
GeoMaS
Хорошую команду оставил Осинькин. Грустит неверное, тихо радуясь успехам Крыльев.
23.11.2025
КС
С победой Крылья! Молодцы С победой Самара!!!
23.11.2025