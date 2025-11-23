Видео
Сегодня, 15:00

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» и прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ

Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» дома обыграли «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.

У хозяев отличились Иван Олейников и Джимми Марин.

«Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Самарцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице с 17 очками. «Ростов» идет на девятой строчке с 18 очками.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Ростов» примет на своем поле «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Ростов

30

  • Filin63

    Надеюсь что не последний раз в этом году!

    23.11.2025

  • Filin63

    Особенно если учесть игру первого круга! Вот если бы сегодня выиграл Ростов, то бы ещё понял что они договорились обменяться победами в гостях, а так ты друг не прав.

    23.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Взаимно, Fil! Порадовали, чертяги!

    23.11.2025

  • Filin63

    Just Тихонов, привет! С победой!

    23.11.2025

  • Filin63

    Отличный результат при средненькой игре! Но самое важное это счёт на табло. Всех с победой!

    23.11.2025

  • Топотун

    Дома надо дагов выносить !

    23.11.2025

  • Топотун

    Ростов очень хочет в стыки!

    23.11.2025

  • blue-white!

    Вот Валера, вот красавчик. В случае поражения от Махачкалы мы уже в зоне стыков. Это же какой нужно иметь талант, чтобы умудриться развалить команду за 4 месяца?! А самарцев с победой!

    23.11.2025

  • Деметрио

    Аргументы?

    23.11.2025

  • КРЫЛЬЯ с долгожданной победой

    23.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Привет, Lars! Любое мнение уважаю, если оно не подразумевает оскорбление!:thumbsup:

    23.11.2025

  • Rastan

    Наконец, "Крылья" начали обретать себя, выходя из опасной зоны! В заявке на матч появился Хубулов, который несомненно усилит команду.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Прости, но лично я увидел откровенный договорняк. Извини, но это - мое личное мнение.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Считаю этот матч договорным. Посмотрите, как забивались мячи... И как "Ростов" - "атаковал"... Без ударов в створ ворот. Что скажете, губернатор Самарской области Лука Федорищев? Готовы организовать проверку по этому матчу?!

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    2 клуба из Самарской области , в Премьер лиге - это перебор

    23.11.2025

  • Врн36

    Крылья с победой. Со скрипом, но отделяются от зоны вылета. Второй тайм не смотрел, переключился, на родной Факел

    23.11.2025

  • Skorz.

    Ну...если Ростов действовал по пословице -сам погибай , а товарища /Крылья/ выручай , то это одно . Ежели команда , уехала на Новый Год, это другое . Судя по второму мячу , все сидели в зрительном зале и думали , что же дальше ?) Крылья ,свое дело сделали , с чем их и поздравляю !

    23.11.2025

  • Деметрио

    В этом туре земляки меня порадовали!

    23.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Никак не ожидал, что в этом чемпионате дважды обыграем Ростов, да ещё и 6:1. Призываю Матч ТВ, перед каждой игрой Крыльев, брать интервью у г-жи Песьяковой! Всех неравнодушных с победой!

    23.11.2025

  • oleg.bob

    Поздравления КС и лично Магомеду!!!

    23.11.2025

  • инок

    Крылья Советов с долгожданной победой! Они сегодня молодцы.

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Во всём виноват Альба Ему тоже пора отказаться от совмещения работы в клубе и в сборной )

    23.11.2025

  • bvp

    Джими-джими ача-ача..

    23.11.2025

  • SuperDennis

    Крылья молодцы! Отсиделись в защите всю игру и наказали Ростов за грубейшие ляпы в обороне! Всего два удара, оба в створ, оба - голы! Стопроцентный результат! Ростову надо гнать Чистякова, это просто катастрофа, а не защитник. Когда-то был неплох, но переход в Зенит и постоянное сидение там на лавке сослужили ему дурную службу, он разучился играть.

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Как-то безвольно сыграл Ростов. С кучей брака и ошибок. Даже не блистающие Крылья обыграли их без особого напряга. Самару с победой!

    23.11.2025

  • Derbist

    Обошли Ахмат!

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    С победой волжане

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    КС правильно начали второй круг, молодцы.

    23.11.2025

  • GeoMaS

    Хорошую команду оставил Осинькин. Грустит неверное, тихо радуясь успехам Крыльев.

    23.11.2025

  • КС

    С победой Крылья! Молодцы С победой Самара!!!

    23.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Крылья Советов (Самара)
    ФК Ростов
