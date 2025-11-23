«Крылья Советов» обыграли «Ростов» и прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ

«Крылья Советов» дома обыграли «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0. У хозяев отличились Иван Олейников и Джимми Марин. «Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Самарцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице с 17 очками. «Ростов» идет на девятой строчке с 18 очками. В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Ростов» примет на своем поле «Локомотив». Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)

Filin63 Надеюсь что не последний раз в этом году! 23.11.2025

Filin63 Особенно если учесть игру первого круга! Вот если бы сегодня выиграл Ростов, то бы ещё понял что они договорились обменяться победами в гостях, а так ты друг не прав. 23.11.2025

JustТИХОНОВ Взаимно, Fil! Порадовали, чертяги! 23.11.2025

Filin63 Just Тихонов, привет! С победой! 23.11.2025

Filin63 Отличный результат при средненькой игре! Но самое важное это счёт на табло. Всех с победой! 23.11.2025

Топотун Дома надо дагов выносить ! 23.11.2025

Топотун Ростов очень хочет в стыки! 23.11.2025

blue-white! Вот Валера, вот красавчик. В случае поражения от Махачкалы мы уже в зоне стыков. Это же какой нужно иметь талант, чтобы умудриться развалить команду за 4 месяца?! А самарцев с победой! 23.11.2025

Деметрио Аргументы? 23.11.2025

КРЫЛЬЯ с долгожданной победой 23.11.2025

JustТИХОНОВ Привет, Lars! Любое мнение уважаю, если оно не подразумевает оскорбление!:thumbsup: 23.11.2025

Rastan Наконец, "Крылья" начали обретать себя, выходя из опасной зоны! В заявке на матч появился Хубулов, который несомненно усилит команду. 23.11.2025

Lars Berger Прости, но лично я увидел откровенный договорняк. Извини, но это - мое личное мнение. 23.11.2025

Lars Berger Считаю этот матч договорным. Посмотрите, как забивались мячи... И как "Ростов" - "атаковал"... Без ударов в створ ворот. Что скажете, губернатор Самарской области Лука Федорищев? Готовы организовать проверку по этому матчу?! 23.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ 2 клуба из Самарской области , в Премьер лиге - это перебор 23.11.2025

Врн36 Крылья с победой. Со скрипом, но отделяются от зоны вылета. Второй тайм не смотрел, переключился, на родной Факел 23.11.2025

Skorz. Ну...если Ростов действовал по пословице -сам погибай , а товарища /Крылья/ выручай , то это одно . Ежели команда , уехала на Новый Год, это другое . Судя по второму мячу , все сидели в зрительном зале и думали , что же дальше ?) Крылья ,свое дело сделали , с чем их и поздравляю ! 23.11.2025

Деметрио В этом туре земляки меня порадовали! 23.11.2025

JustТИХОНОВ Никак не ожидал, что в этом чемпионате дважды обыграем Ростов, да ещё и 6:1. Призываю Матч ТВ, перед каждой игрой Крыльев, брать интервью у г-жи Песьяковой! Всех неравнодушных с победой! 23.11.2025

oleg.bob Поздравления КС и лично Магомеду!!! 23.11.2025

инок Крылья Советов с долгожданной победой! Они сегодня молодцы. 23.11.2025

КирпичИнвест Во всём виноват Альба Ему тоже пора отказаться от совмещения работы в клубе и в сборной ) 23.11.2025

bvp Джими-джими ача-ача.. 23.11.2025

SuperDennis Крылья молодцы! Отсиделись в защите всю игру и наказали Ростов за грубейшие ляпы в обороне! Всего два удара, оба в створ, оба - голы! Стопроцентный результат! Ростову надо гнать Чистякова, это просто катастрофа, а не защитник. Когда-то был неплох, но переход в Зенит и постоянное сидение там на лавке сослужили ему дурную службу, он разучился играть. 23.11.2025

КирпичИнвест Как-то безвольно сыграл Ростов. С кучей брака и ошибок. Даже не блистающие Крылья обыграли их без особого напряга. Самару с победой! 23.11.2025

Derbist Обошли Ахмат! 23.11.2025

Питерский пёс С победой волжане 23.11.2025

Дмитрий Ушкачев КС правильно начали второй круг, молодцы. 23.11.2025

GeoMaS Хорошую команду оставил Осинькин. Грустит неверное, тихо радуясь успехам Крыльев. 23.11.2025