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Сегодня, 19:52

«Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов», самарцы потерпели второе поражение подряд

«Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов»
Игнат Заздравин
Корреспондент
«Крылья Советов» — «Ростов».
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Ростов» в гостях одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ — 3:1.

Победу ростовчанам принесли автогол Александра Солдатенкова (44-я минута), а также голы Егора Голенкова (62-я) и Андрея Ланговича (73-я).

Единственный мяч самарцев забил Франко Орозко на 65-й минуте.

«Ростов» (4 очка) возглавил таблицу РПЛ после стартового матча второго тура. «Крылья» потерпели второе поражение на старте сезона и идут последними в турнирной таблице.

В следующих матчах команды сыграют в групповом турнире FONBET Кубка России — «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а самарцы 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
26 июл, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:3
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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