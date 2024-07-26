«Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов», самарцы потерпели второе поражение подряд

«Ростов» в гостях одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ — 3:1.

Победу ростовчанам принесли автогол Александра Солдатенкова (44-я минута), а также голы Егора Голенкова (62-я) и Андрея Ланговича (73-я).

Единственный мяч самарцев забил Франко Орозко на 65-й минуте.

«Ростов» (4 очка) возглавил таблицу РПЛ после стартового матча второго тура. «Крылья» потерпели второе поражение на старте сезона и идут последними в турнирной таблице.

В следующих матчах команды сыграют в групповом турнире FONBET Кубка России — «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а самарцы 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».