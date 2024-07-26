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Сегодня, 15:00

«Крылья Советов» — «Ростов»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» и «Ростов» проведут матч 2-го тура РПЛ в пятницу, 26 июля. Игра состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

«Крылья» и «Ростов» за время выступления в чемпионате России провели между собой 56 матчей. 18 раз побеждали самарцы, 23 раза — ростовчане, 15 игр завершились вничью. Разность мячей — 73-66 в пользу клуба из Ростова-на-Дону.

В сезоне-2023/24 команды обменялись победами в матчах РПЛ. В 3-м туре «Крылья Советов» победили на своем поле (со счетом 5:1), в 19-м — «Ростов» выиграл у себя дома (2:0).

В 1-м туре РПЛ-2024/25 «Крылья Советов» проиграли на своем поле «Зениту» (0:4), а «Ростов» в домашнем матче сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
26 июл, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

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