«Крылья Советов» и «Ростов» сыграют во 2-м туре РПЛ в пятницу, 26 июля. Матч состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата России доступны в нашем материале.

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