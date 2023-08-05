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Сегодня, 13:58

«Крылья Советов» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Виталий Косик
Корреспондент
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«Крылья Советов» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России. Матч пройдет на «Самара Арене».

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Хубулов, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре.

Запасные: Фролов, Ломаев, Рассказов, Гапонов, Барач, Лысов, Витюгов, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Шитов, Карпицкий.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Семенчук, Байрамян, Акбашев, Уткин, Комаров, Сухомлинов, Мохебби, Голенков.

Матч состоится сегодня, 5 июля, начало — 15.00 мск.

«Крылья Советов» располагаются на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка за два тура. «Ростов» находится на 6-м месте с таким же количеством очков.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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