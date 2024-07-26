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Сегодня, 16:51

«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом» во 2-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Витюгов, Ежов, Гарре, Орозко, Шитов.

Запасные: Песьяков, Фролов, Гапонов, Печенин, Якуба, Хубулов, Иванисеня, Цыпченко, Писарский.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Запасные: Ханкич, Чернов, Мелехин, Семенчук, Игнатов, Байрамян, Кучаев, Шанталий, Зубенко, Колтаков, Саравия, Голенков.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
26 июл, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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