Сегодня, 15:01
«Крылья Советов» дома победили «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ.
В первом тайме у самарцев забил Иван Олейников, во втором у хозяев отличился Джимми Марин.
9-я минута. Олейников — 1:0
55-я минута. Марин — 2:0
Griban
Волжская защепка сработала, как 50 лет назад))) +КПД 100% в атаке! Игра конечно не супер зрелищная, но и не УГ... А 3 очка есть 3 очка!
23.11.2025
Александр Орлов
Ростов совсем играть не хочет
23.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Олейников помимо футбола играет в русскую пирамиду!
23.11.2025