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Сегодня, 15:00

«Крылья» — «Ростов»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Ростов» сыграют в матче 3-го тура РПЛ 5 августа в 15.00 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Владимир Писарский.
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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5 августа, в субботу, «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры «Крылья Советов» — «Ростов». Видеотрансляция противостояния пройдет на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 14.55.

Команда Игоря Осинькина с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. «Ростов», который тренирует Валерий Карпин, с 4 баллами располагается на шестой строчке.

В последний раз «Ростов» и «Крылья» играли 12 ноября 2022-го. Тогда самарцы уступили дончанам со счетом 1:3 в 17-м туре РПЛ.

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов
Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
0
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