Сегодня, 13:00

«Крылья Советов» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Крылья Советов» и «Ростов» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

Следить за основными событиями игры «Крылья Советов» — «Ростов» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру будут транслировать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 12.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 15 туров чемпионата России самарцы набрали 14 очков и занимают 13-е место в таблице, у ростовчан — 18 очков и девятая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
