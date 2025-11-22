«Крылья Советов» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 23 ноября

«Крылья Советов» и «Ростов» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру будут транслировать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 12.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 15 туров чемпионата России самарцы набрали 14 очков и занимают 13-е место в таблице, у ростовчан — 18 очков и девятая строчка.

