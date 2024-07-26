«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в матче 2-го тура чемпионата России в пятницу, 26 июля. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги самарская команда уступила «Зениту» со счетом 0:4. Ростовский клуб начал сезон с ничьей в матче с ЦСКА — 0:0.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде