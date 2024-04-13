14 апреля «Крылья Советов» на своем поле в Самаре примут «Рубин» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Самара Арена» начнется в 19.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире встречу «Крылья Советов» — «Рубин» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru 14 апреля. Начало — в 18.45 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Премьер» по подписке с 18.50.

Следите за ключевыми событиями противостояния 24-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Крылья» главного тренера Игоря Осинькина идут на седьмом месте с 33 очками в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» Рашида Рахимова находится на восьмой строчке с 32 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.