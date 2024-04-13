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Сегодня, 19:00

«Крылья Советов» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья» и «Рубин» сыграют в матче 24 тура РПЛ 14 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев.
Иван Ломаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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14 апреля «Крылья Советов» на своем поле в Самаре примут «Рубин» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Самара Арена» начнется в 19.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире встречу «Крылья Советов» — «Рубин» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru 14 апреля. Начало — в 18.45 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Премьер» по подписке с 18.50.

Следите за ключевыми событиями противостояния 24-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Крылья» главного тренера Игоря Осинькина идут на седьмом месте с 33 очками в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» Рашида Рахимова находится на восьмой строчке с 32 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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