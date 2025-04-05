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5 апреля, 11:30

«Крылья Советов» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 5 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» и «Рубин» сыграют в 23-м туре чемпионата России в субботу, 5 апреля. Матч на «Самара Арене» начнется в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывают канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начинается в 12.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Рубин» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур.
05 апреля, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Рубин

В предыдущем, 22-м туре чемпионата «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» (5:1), а «Рубин» — уступил «Зениту» (0:4). Встреча соперников в первом круге в Казани 13 сентября завершилась победой самарцев (2:0).

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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