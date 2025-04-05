5 апреля, 11:30
«Крылья Советов» и «Рубин» сыграют в 23-м туре чемпионата России в субботу, 5 апреля. Матч на «Самара Арене» начнется в 13.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру показывают канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начинается в 12.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.
Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Рубин» можно отслеживать в нашем матч-центре.
В предыдущем, 22-м туре чемпионата «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» (5:1), а «Рубин» — уступил «Зениту» (0:4). Встреча соперников в первом круге в Казани 13 сентября завершилась победой самарцев (2:0).