Гол Писарского принес «Крыльям» ничью в матче с «Рубином»

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче – 2:2.

Казанцы дважды выходили вперед, но оба раза упустили преимущество в счете. У «Рубина» отличились Никола Чумич и Валентин Вада, реализовавший пенальти. Ничью самарцам принесли автогол Егора Тесленко и забитый мяч Владимира Писарского.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) – 2:2 (0:1)

Голы: Чумич, 28 (0:1). Тесленко, 47 – в свои ворота (1:1). Вада, 59 – с пенальти (1:2). В.Писарский, 89 (2:2).

«Крылья Советов»: Ломаев (С.Песьяков, 46), Солдатенков (И.Гапонов, 46), Рассказов (Д.Иванисеня, 46), Евгеньев (Г.Зотов, 46), Печенин (М.Витюгов, 46), Костанца (Д.Цыпченко, 46), Рахманович (В.Писарский, 46), Бабкин (И.Бобер, 64), Ороско (Д.Якуба, 64), Гарре (Д.Пушкарев, 64), Шитов (Г.Бейл, 46).

«Рубин»: Нигматуллин (Ставер, 46), Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Рожков (Иванов, 80), А.В.Зотов (Апшацев, 46), Кабутов, Вада, Чумич (Васильев, 46), Юкич (Лисакович, 80), Шабанхаджай.

4 июля. Казань. «База ФК Рубин (Запасное поле)».