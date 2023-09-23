«Крылья Советов» победили «Сочи» в домашнем матче РПЛ

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Сочи» (2:1) в стартовом матче 9-го тура чемпионата России. В первом тайме отличились Никита Салтыков и Амар Рахманович. На последних секундах встречи Кристиан Нобоа забил пенальти.

Самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар».

«Сочи» (6 очков) потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-место в турнирной таблице. Эта игра стала первой для сочинцев в РПЛ после смены Дмитрия Хохлова на Александра Точилина на посту главного тренера команды.